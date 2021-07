Advertising

sportli26181512 : Napoli, senti Marino: 'Spalletti va lasciato lavorare tranquillo': L'ex tecnico azzurro: 'Occorre che i tifosi si s… - salvione : Napoli, senti Marino: 'Spalletti va lasciato lavorare tranquillo' - gaetanostaglian : Senti a me, tu sei tifoso del Napoli Napoli come io guardo tutte le partite della juve da Pechino.... Uguale ! Buon… - Psi0_ : @closelika @trimonazo @nomorebadvibess @notjumped @_brigno Allora senti, se mi porti a Machu a sniffare cocaina ven… - JorgeCXIX : RT @dailynews_24: Napoli, senti Venerato: “Insigne potrebbe trovare un accordo alla Higuain” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti

Corriere dello Sport.it

Spalletti ha un gioco più verticale? L'ho notato, abbiamo un allenatore pragmatico, vuole cucire alil vestito più adatto. Con un attaccante come Osimhen sarebbe assurdo giocare in orizzontale.Nella sua bio, scritta in inglese si legge; 'Nato e cresciuto a(con bandiera italiana. ... 'Nonna, ti posso dire una cosa? Io sono gay, mi piacciono gli uomini'. Lei non si scompone, ...L'ex tecnico azzurro: "Occorre che i tifosi si schierino con il tecnico, il suo gioco può favorire Osimhen. Bakayoko non può rimpiazzare un giocatore come Allan" ...La notizia più brutta al ritorno dalle Olimpiadi. È morto il papà di Angela Carini, atleta di Afragola (Napoli) che ha gareggiato nei pesi welter femminili, dove ha perso ai quarti di finale. A dare l ...