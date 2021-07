Napoli | Petagna poco funzionale al gioco di Spalletti | cessione in vista?

(Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime ore Repubblica è intervenuta a parlare di Andrea. Il centravanti delnon appare infatti molto a suo agio nello scacchiere azzurro disegnato da Lucianoe per tale motivo potrebbe andare a giocare altrove. Nel 4-2-3-1ano vi è infatti bisogno di una punta veloce, in grado di finalizzare ilL'articolo

Advertising

lozaniana : RT @ErV0j: @mick_napoli_ Petagna 31 luglio 2021 ore 23.59 - erosazzurro : @Napoli1111111 E mancavano al napoli Fabian Demme Insigne Lozano Di Lorenzo Emerson Mertens Ghoulam Meret Ospina Petagna - Bachecotti : RT @ErV0j: @mick_napoli_ Petagna 31 luglio 2021 ore 23.59 - Alessandroasr17 : RT @ErV0j: @mick_napoli_ Petagna 31 luglio 2021 ore 23.59 - HonestTurkey : RT @ErV0j: @mick_napoli_ Petagna 31 luglio 2021 ore 23.59 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Petagna

...per Ciciretti che ieri ha svolto lavoro personalizzato a scopo precauzionale con Luperto e(... ilavrà il compito non semplice di reggere il confronto contro un avversario di alto ...... Di Lorenzo, Meret, Fabian Ruiz e Ospina, mentre sono alle prese con vari infortuni Mertens, Lozano , Demme e. Primo tempo giocato a ritmi non elevati, ma è comunque ila farsi ...Il Napoli trionfa in Germania e batte 3-0 il Bayern Monaco grazie alla doppietta di Osimhen e alla rete nel finale di Machach.MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Un super Napoli batte 3-0 il Bayern all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in amichevole, nel primo vero test estivo degli azzurri, grazie alla doppietta di Osimhen e al ...