Napoli | ieri sera nuovo giro di tamponi | i risultati

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli: “Tutti negativi i tamponi di ieri sera”: SSC Napoli: “… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra - apetrazzuolo : SSC NAPOLI - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ieri

L'aeroporto dasera è tornato operativo. Le operazioni di volo in partenza e in arrivo erano ... tutte le informazioni Asl2: Open Day sulle spiagge per convincere i giovani a vaccinarsi ...... 'Scusi @FIGC (o FJGC?), scusi presidente #Gravina, nel comunicato di, firmato con Real e ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, Emerson e Berge primi obiettivi, ma pronte ...I tamponi effettuati dal Napoli nella giornata di ieri per il tracciamento della positività da Covid-19 ha dato esito negativo. I giocatori potranno continuare ad allenarsi ...“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri sera ai componenti del gruppo squadra”, comunica la SSC Napoli tramite il proprio profilo Twitter in ...