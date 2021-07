Napoli: i calciatori azzurri esultano per la vittoria contro il Bayern Monaco (Di sabato 31 luglio 2021) Ounas dopo la vittoria contro il Bayern Monaco: “Uno, Due, Tre, Viva Napoli!” “Uno, Due, Tre, Viva Napoli!”, scrive su Instagram l’esterno azzurro Adam Ounas esultando per la vittoria contro il Bayern Monaco nell’amichevole giocata all’Allianz Stadium. Malcuit esulta: “Il miglior compleanno! Bel lavoro, ragazzi” “Il miglior compleanno! Bel lavoro, ragazzi”, scrive su Instagram il terzino Kevin Malcuit che oggi compie 30 anni ed ha giocato nell’amichevole vinta dagli azzurri contro il ... Leggi su retecalcio (Di sabato 31 luglio 2021) Ounas dopo lail: “Uno, Due, Tre, Viva!” “Uno, Due, Tre, Viva!”, scrive su Instagram l’esterno azzurro Adam Ounas esultando per lailnell’amichevole giocata all’Allianz Stadium. Malcuit esulta: “Il miglior compleanno! Bel lavoro, ragazzi” “Il miglior compleanno! Bel lavoro, ragazzi”, scrive su Instagram il terzino Kevin Malcuit che oggi compie 30 anni ed ha giocato nell’amichevole vinta dagliil ...

