Napoli, fratello di Maradona sostiene candidato centrodestra (Di sabato 31 luglio 2021) Il centrodestra ha trovato il suo Maradona. Hugo, il fratello di ‘El Pibe de Oro’, ha deciso di scendere in campo alle comunali di Napoli a sostegno del candidato sindaco di Lega Fi e Fdi, il pm anticamorra Catello Maresca. Ha sempre avuto la passione per i giovani e il suo sogno, racconta chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore, è dedicarsi agli scugnizzi, aiutare i ragazzi poveri e più fragili della città, che lo ha adottato quando arrivò in Italia per continuare a giocare a calcio. Nativo di Lanus, piccolo paese argentino, classe ’69, Hugo si è trasferito all’ombra del Vesuvio nel 1987, quando su ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Ilha trovato il suo. Hugo, ildi ‘El Pibe de Oro’, ha deciso di scendere in campo alle comunali dia sostegno delsindaco di Lega Fi e Fdi, il pm anticamorra Catello Maresca. Ha sempre avuto la passione per i giovani e il suo sogno, racconta chi ha avuto modo di sentirlo in queste ore, è dedicarsi agli scugnizzi, aiutare i ragazzi poveri e più fragili della città, che lo ha adottato quando arrivò in Italia per continuare a giocare a calcio. Nativo di Lanus, piccolo paese argentino, classe ’69, Hugo si è trasferito all’ombra del Vesuvio nel 1987, quando su ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fratello Napoli, Hugo Maradona candidato: nessuno speculi sul nome di Diego Hugo, fratello del Campione, vive da tempo a Napoli. Ha lavorato presso scuole calcio e negli ultimi mesi è stato spesso ospite di trasmissioni televisive in cui ha ricordato con commozione Diego,... ...

"Hugo Maradona in campo con civica per dare sveglia alla città" ...sarà la conferenza stampa di presentazione del fratello di Diego e Rivellini annuncia che in quell'occasione gli regalerà una "maglietta con il nostro logo in basso e sopra la scritta "Chi ama Napoli ...

Napoli, fratello di Maradona sostiene candidato centrodestra Adnkronos Napoli, Hugo Maradona candidato: nessuno speculi sul nome di Diego Hugo Maradona, come anticipato dal Mattino, sarà candidato alle elezioni comunali in una lista di supporto al magistrato Catello Maresca. La presentazione del suo programma è ...

