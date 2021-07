Napoli: Emerson Palmieri fumata bianca? (Di sabato 31 luglio 2021) La qualità. Termine adoperato molto spesso a Castel Volturno. Elemento imprescindibile per qualsiasi ambizioso obbiettivo di stagione. Luciano Spalletti questo lo sa molto bene. A casa Napoli si tratta ancora con grande interesse il terzino campione d’Europa Emerson Palmieri. Il difensore è in scadenza contratto e si cerca una via per portarlo a Napoli. Napoli: Emerson Palmieri la priorità della fascia La cura Spalletti ha dato i suoi frutti. Walter Sabatini, vecchia volpe del nostro calciomercato, vede in lui qualcosa di straordinario. I primi tempi in Italia sono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) La qualità. Termine adoperato molto spesso a Castel Volturno. Elemento imprescindibile per qualsiasi ambizioso obbiettivo di stagione. Luciano Spalletti questo lo sa molto bene. A casasi tratta ancora con grande interesse il terzino campione d’Europa. Il difensore è in scadenza contratto e si cerca una via per portarlo ala priorità della fascia La cura Spalletti ha dato i suoi frutti. Walter Sabatini, vecchia volpe del nostro calciomercato, vede in lui qualcosa di straordinario. I primi tempi in Italia sono ...

