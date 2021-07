Mps, Giani: «Nessuna trattativa senza coinvolgere parti sociali e territorio» (Di sabato 31 luglio 2021) «partiamo da un punto: il Monte dei Paschi - scrive Eugenio Giani -è una banca con forte valore sociale, oltre che economico, che sta nel rapporto secolare con il territorio di Siena e della Toscana e la notizia di una proposta di Unicredit al Tesoro per la sua acquisizione e incorporazione non può essere solo oggetto di valutazioni di mercato economico-finanziario. Come il Parlamento, anche la Regione e gli enti locali coinvolti devono essere messi, con tempestività, a conoscenza degli elementi concreti» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) «amo da un punto: il Monte dei Paschi - scrive Eugenio-è una banca con forte valore sociale, oltre che economico, che sta nel rapporto secolare con ildi Siena e della Toscana e la notizia di una proposta di Unicredit al Tesoro per la sua acquisizione e incorporazione non può essere solo oggetto di valutazioni di mercato economico-finanziario. Come il Parlamento, anche la Regione e gli enti locali coinvolti devono essere messi, con tempestività, a conoscenza degli elementi concreti» L'articolo proviene da Firenze Post.

