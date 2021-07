Morto Johan van Zyl, ex Ceo di Toyota Motor Europe (Di sabato 31 luglio 2021) E’ scomparso Johan Van Zyl, ex Ceo di Toyota Motor Europe. A darne notizia il marchio delle Ellissi. “E’ con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Johan van Zyl, avvenuta lo scorso venerdì 30 luglio. La perdita è stata uno shock per tutti noi. Abbiamo perso un leader molto amato e ammirato, una persona straordinaria che sarà sempre ricordata per il suo umorismo, calma ed empatia personale”. Si legge in una nota di TME. “van Zyl ha iniziato la sua carriera in Toyota nel 1993, quando è stato nominato Direttore Vendite e della Rete di concessionari di Toyota ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) E’ scomparsoVan Zyl, ex Ceo di. A darne notizia il marchio delle Ellissi. “E’ con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa divan Zyl, avvenuta lo scorso venerdì 30 luglio. La perdita è stata uno shock per tutti noi. Abbiamo perso un leader molto amato e ammirato, una persona straordinaria che sarà sempre ricordata per il suo umorismo, calma ed empatia personale”. Si legge in una nota di TME. “van Zyl ha iniziato la sua carriera innel 1993, quando è stato nominato Direttore Vendite e della Rete di concessionari di...

