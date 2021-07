Monza | Galliani | “Ringrazio la Juventus Sarà un campionato equilibrato”

(Di sabato 31 luglio 2021) “la, il presidente Agnelli, Arrivabene, Cherubini e Nedved che hanno accettato subito l’invito“. Parola dell’amministratore delegato del, Adriano, intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio della XXV edizione del Trofeo Luigi Berlusconi. E ancora: “anche Silvio Berlusconi che sta dando un sogno a questa città. Tutti sogniamo la Serie A, speriamo sia la volta buona. Non vogliamo fare proclami, l’anno scorso abbiamo raggiunto per la prima volta il terzo posto, adesso la squadra è stata ulteriormente rafforzata, abbiamo una squadra ...

Advertising

junews24com : Un rapporto che va oltre il calcio ?? - gilnar76 : Galliani LIVE a Mediaset: le dichiarazioni del dirigente del Monza #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - eleitaliana : RT @junews24com: #Galliani prima di #MonzaJuve ??? - junews24com : #Galliani prima di #MonzaJuve ??? - junews24com : #MonzaJuve: siparietto tra #Nedved e #Galliani ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Galliani

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'U - Power Stadium' di. FORMAZIONI UFFICIALI- JUVENTUSMonza (3 - 5 - 2): Di Gregorio, Sampirisi, Bellusci, Caldirola, Pedro Pereira, ...Il dirigente delparla a margine del Trofeo Berlusconi contro la Juventus. Le dichiarazioni di AdrianoAdriano, amministratore delegato del, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusconi contro la Juvetnus. TROFEO BERLUSCONI ...Il Monza ospita all’U-Power Stadium la Juventus per il Trofeo Berlusconi. Seconda uscita stagionale per l’undici di Allegri ...L’ad del Monza Galliani ha parlato del suo rapporto con Allegri e di quello che fatto quando era in terapia intensiva causa Covid Prima l’abbraccio, poi le belle parole. Adriano Galliani e Massimilian ...