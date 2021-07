Monopoli, centri commerciali saccheggiati: tre persone denunciate (Di sabato 31 luglio 2021) Bari - Agenti del Commissariato di Monopoli hanno denunciato tre cittadini rumeni accusati di aver rubato merce da centri commerciali per un valore di 1000 euro. La polizia ha infatti intercettato una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Bari - Agenti del Commissariato dihanno denunciato tre cittadini rumeni accusati di aver rubato merce daper un valore di 1000 euro. La polizia ha infatti intercettato una ...

Monopoli, 3 persone denunciate dalla Polizia di Stato per furti nei centri commerciali Il veicolo è stato sequestrato, avviato l'iter per notificare la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Monopoli per tre anni.

