Mls, Atlanta United su Paulo Fonseca: contatti avviati (Di sabato 31 luglio 2021) L'ex allenatore della Roma potrebbe presto sbarcare negli Stati Uniti. Dopo Portogallo, Ucraina e Italia, potrebbe essere la Mls il futuro campionato di Paulo Fonseca. Secondo The Athletic, infatti, l'Atlanta United, sarebbe interessata all'ex allenatore giallorosso per sostituire l'argentino Gabriel Heinze, esonerato. I contatti sarebbero ben avviati e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma. Secondo il sito statunitense, Fonseca avrebbe già visitato il centro sportivo del club in compagnia del presidente, Darren Eales. SportFace.

