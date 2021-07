Milano: Bernardo, ‘aperti a partiti che si avvicinano nostra area, mai con estrema destra’ (Di sabato 31 luglio 2021) Milano 31 lug. (Adnkronos) – “Li ascolto, ma grazie no. Gli estremi mai, almeno per come sono fatto io, che sono un medico”. Così il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ha risposto a chi gli chiedeva se accetterebbe l’appoggio di movimenti di estrema destra. A margine di una visita al mercato di via Fauché Bernardo ha fatto sapere che oltre a Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia “ci sono altri partiti che si stanno avvicinando alla nostra area e tante persone che hanno capito che noi non guardiamo a destra e a sinistra, ma alla ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021)31 lug. (Adnkronos) – “Li ascolto, ma grazie no. Gli estremi mai, almeno per come sono fatto io, che sono un medico”. Così il candidato sindaco del centrodestra a, Luca, ha risposto a chi gli chiedeva se accetterebbe l’appoggio di movimenti didestra. A margine di una visita al mercato di via Fauchéha fatto sapere che oltre a Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia “ci sono altriche si stanno avvicinando allae tante persone che hanno capito che noi non guardiamo a destra e a sinistra, ma alla ...

