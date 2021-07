Milan: Ilicic si avvicina, mentre Maignan si presenta. Ecco le ultime (Di sabato 31 luglio 2021) Tempi frenetici per il calciomercato del Milan che, intanto, deve continuare la preparazione in vista del prossimo campionato gestita da Stefano Pioli. Il Diavolo ha presentato ufficialmente Mike Maignan, l’erede di Gianluigi Donnarumma, e ha messo nel mirino Josip Ilicic dell’Atalanta. Ilicic nel mirino del Milan Il Milan vorrebbe regalare al suo tecnico Josip Ilicic. Paolo Maldini e Ricky Massara, però, sarebbero disposti ad immettere nelle casse dei bergamaschi non più di 3 milioni di euro, mentre la proprietà nerazzurra vuole 8 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 luglio 2021) Tempi frenetici per il calciomercato delche, intanto, deve continuare la preparazione in vista del prossimo campionato gestita da Stefano Pioli. Il Diavolo hato ufficialmente Mike, l’erede di Gianluigi Donnarumma, e ha messo nel mirino Josipdell’Atalanta.nel mirino delIlvorrebbe regalare al suo tecnico Josip. Paolo Maldini e Ricky Massara, però, sarebbero disposti ad immettere nelle casse dei bergamaschi non più di 3 milioni di euro,la proprietà nerazzurra vuole 8 ...

