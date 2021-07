Milan, c’è l’apertura del trequartista: “Mi manca solo l’Italia” (Di sabato 31 luglio 2021) Il Milan continua la caccia al trequartista e nelle ultime ore è spuntata la candidatura di James Rodriguez Il Milan e Paolo Maldini continuano a sondare il mercato a caccia del trequartista. Il club rossonero deve sostituire Hakan Calhanoglu, andato via a parametro zero all’Inter e sta analizzando il mercato per realizzare l’acquisto giusto. Tanti i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 31 luglio 2021) Ilcontinua la caccia ale nelle ultime ore è spuntata la candidatura di James Rodriguez Ile Paolo Maldini continuano a sondare il mercato a caccia del. Il club rossonero deve sostituire Hakan Calhanoglu, andato via a parametro zero all’Inter e sta analizzando il mercato per realizzare l’acquisto giusto. Tanti i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Milan, sul fronte Warren #Bondo c'è da segnalare la resistenza del #Nancy che vorrebbe 1,5 - 2 milioni per venderl… - PietroMazzara : #kessie domani sulla @Gazzetta_it: “Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tan… - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti - milan_corner : @Maicuntent1986 @ValerioDiStef91 Esatto non c'è nulla in giro.. - manu_99a : @milan_corner @Maicuntent1986 Metti che gioca e si spacca, perdi soldi così?... molto probabilmente c'è una trattat… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è Settimana Ciclistica Italiana: bis di Ackermann Il Mondo del Ciclismo