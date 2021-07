Milan, Bennacer positivo al Covid-19: salterà l”amichevole contro il Nizza (Di sabato 31 luglio 2021) Ismael Bennacer è risultato positivo al Covid-19. Questo quanto comunicato dal club rossonero, il quale annuncia che il centrocampista “non è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate – si legge nella nota – . Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Ismaelè risultatoal-19. Questo quanto comunicato dal club rossonero, il quale annuncia che il centrocampista “non è stato convocato per l’amichevolel’OGC Nice. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate – si legge nella nota – . Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorsoil Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - sportli26181512 : Milan, UFFICIALE: Bennacer positivo al Coronavirus. 'Non ha contatti con la squadra da sabato scorso': Ismael Benna… - _SiGonfiaLaRete : #Milan, #Bennacer positivo al #Covid19. Salterà l’amichevole con il #Nizza - cmdotcom : #Milan, UFFICIALE: #Bennacer positivo al Coronavirus. 'Non ha contatti con la squadra da sabato scorso'… - Dadodiana8413 : @AndreaBonacalza @milan_corner @AntoVitiello Quindi ogni anno ad agosto bennacer prenderà covid. -