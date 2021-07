Mignone replica alle parole di Tranfa | “La Lega non ha bisogno di carrieristi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ Alberto, coordinatore cittadino della, aredichiarazioni rese alla stampa da Chrstian, ex salviniano e ora andato a rinforzare le truppe del sindaco Mastella. Scrive: “Meravigliano le esternazioni di chi, dichiarandosi già protagonista in prima linea con la, sottace che in verità non si è mai sentito partecipe di quel processo, ricorrendo al Coordinatore Regionale, lo stesso che ricopre l’incarico all’attualità, per ottenere un cambio di rotta sul territorio sannita. Invero all’epoca ha plaudito al ...