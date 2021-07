Meteo, le previsioni in Campania di sabato 31 luglio 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una giornata calda e soleggiata in tutte le province della Regione quella di oggi, sabato 31 luglio 2021. Diamo uno sguardo alla previsioni Meteo in Campania. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4655m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte Meteo previste: afa. Benevento – ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una giornata calda e soleggiata in tutte le province della Regione quella di oggi,31. Diamo uno sguardo allain. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4655m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – ...

