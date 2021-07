Meteo, in arrivo nuovi temporali nel weekend: grandine su tante regioni (Di sabato 31 luglio 2021) Durante questo weekend diversi temporali sono pronti a caratterizzare il Meteo italiano. Infatti diverse grandinate colpiranno le regioni italiane. Il Meteo sulla penisola italiana è pronto a variare durante questo weekend, con pericolosi temporali pronti a colpire nel corso del weekend. Infatti sabato e domenica ci attendono ricchi diversi spunti dal punto di vista Meteorologico. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Durante questodiversisono pronti a caratterizzare ilitaliano. Infatti diverse grandinate colpiranno leitaliane. Ilsulla penisola italiana è pronto a variare durante questo, con pericolosipronti a colpire nel corso del. Infatti sabato e domenica ci attendono ricchi diversi spunti dal punto di vistarologico. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DPCgov : ????In arrivo pioggia e temporali al Nord-Ovest e burrasca al Centro. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del… - bresciameteo : Cielo nuvoloso in arrivo a #Brescia (23°C) #meteo - bresciameteo : Cielo sereno in arrivo a #Brescia (23°C) #meteo - bresciameteo : Cielo nuvoloso in arrivo a #Brescia (24°C) #meteo - infoitinterno : METEO: in arrivo piogge ESORBITANTI sulle ALPI! Prestare MASSIMA ATTENZIONE -