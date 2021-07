Meteo: Curcio, "Nei prossimi giorni Italia divisa a metà" (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - "Nei prossimi giorni riconfermiamo la situazione di un'Italia divisa a metà. La zona del Nord già da stasera sarà interessata da temporali nella zona del Piemonte e il maltempo si estenderà in tutto il nord. È stato emesso un bollettino di criticità sul rischio idrogeologico con un rischio di allerta elevato nelle aeree già colpite nei giorni scorsi". Lo ha detto il Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso di un punto stampa sugli incendi. "A questo si contrappone la costanza di temperature elevate che permarrà per molti ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - "Neiriconfermiamo la situazione di un'. La zona del Nord già da stasera sarà interessata da temporali nella zona del Piemonte e il maltempo si estenderà in tutto il nord. È stato emesso un bollettino di criticità sul rischio idrogeologico con un rischio di allerta elevato nelle aeree già colpite neiscorsi". Lo ha detto il Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio, nel corso di un punto stampa sugli incendi. "A questo si contrappone la costanza di temperature elevate che permarrà per molti ...

Advertising

ilcirotano : Meteo: Curcio, 'Nei prossimi giorni Italia divisa a metà' - - Adnkronos : #Meteo, Curcio: 'Rischio idrogeologico al nord per piogge e allagamenti, Sud afflitto da temperature elevate con ri… - sulsitodisimone : Meteo: Curcio, 'Nei prossimi giorni Italia divisa a metà' - zazoomblog : Meteo Curcio: “Rischio idrogeologico al nord per piogge e allagamenti” - #Meteo #Curcio: #“Rischio - liberenotizie : Meteo, Curcio: 'Rischio idrogeologico al nord per piogge e allagamenti'. Adnkronos - ultimora -