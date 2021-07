Messa domenica 1 agosto in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di sabato 31 luglio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 1 agosto. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Il programma della Santache sarà trassu. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un’affluenza limitata da parte dei fedeli per evitare il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Advertising

ilGiunco : In Duomo il #concerto per organo con musiche di Bach a Kaminski - #GROSSETO – Domenica 1 agosto, in cattedrale, al… - wordsandmore1 : ? Domenica 1 agosto 2021 alla Torredi Marciano della Chiananell’ambito della celebrazione liturgica Musica per la M… - melissalamitica : @thescript non aveva gradito domenica che gli avevo accennato discorso dell'ass. soc. non ha gradito e mi ha risp.… - AlecsGus : @FabRavezzani Ma per entrare in chiesa la domenica per la messa gliel' hanno il green pass? - seminarbedonia : Domenica 01 Agosto a partire dalla ore 10:00, trasmetteremo sulla ns. Pagina Facebook e sul ns. Canale Youtube la… -