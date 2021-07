Mercato Milan – Ag. Hauge: “Stiamo parlando con altri club” (Di sabato 31 luglio 2021) Sembra che il Milan sia pronto a salutare Hauge. Il suo agente conferma implicitamente e fa il punto della situazione. Le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Sembra che ilsia pronto a salutare. Il suo agente conferma implicitamente e fa il punto della situazione. Le sue parole.

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Milan, novità su Kjaer Commenta per primo Simon Kjaer e il Milan, prove di intesa. A fine mercato il centrale danese potrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan per un'altra stagione.

Calciomercato Milan, Pioli non lo convoca: scelta tecnica ...Stefano Pioli © Getty ImagesUn'esclusione che sa di chiaro segnale di mercato: la mancata convocazione di Jens Petter Hauge fa capire come il norvegese possa essere destinato alla cessione. Il Milan ...

Mercato Milan: sempre vivi i contatti con l'entourage di Bakayoko Milan News Real Madrid, nuovo addio tra i ‘Blancos’: occasione per la Serie A Il Real Madrid valuta altre uscite pesanti e la decisione su un giocatore in particolare sarebbe già stata presa, prospettive per la Serie A ...

Hauge sta per lasciare il Milan. È stato sul taccuino di Vagnati? Il giovane Hauge (1999) è pronto a lasciare il Milan tra qualche giorno. Il trequartista norvegese, valutato circa 12 milioni di euro, sta trattando con due club tedeschi ed il Watford.

