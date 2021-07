Mercato Juventus, Cherubini sfida Paratici: nel mirino il gioiello viola (Di sabato 31 luglio 2021) Mercato Juventus – Il Mercato della Juventus, almeno per quanto riguarda i colpi in entrata, è in una fase di stallo. Tra le difficoltà ad arrivare a Locatelli è la questione Kaio Jorge, Cherubini non ha ancora registrato un colpo in entrata. Tanto dipenderà dalle occasioni di Mercato e soprattutto dalle cessioni. In questo sento si lavora all’addio di Demiral ma non solo. Possono partire anche gli “esuberi” tornati dal prestito, come fatto da Pjaca finito al Torino. L’ultima idea per la difesa arriva dalla Fiorentina. Mercato Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 luglio 2021)– Ildella, almeno per quanto riguarda i colpi in entrata, è in una fase di stallo. Tra le difficoltà ad arrivare a Locatelli è la questione Kaio Jorge,non ha ancora registrato un colpo in entrata. Tanto dipenderà dalle occasioni die soprattutto dalle cessioni. In questo sento si lavora all’addio di Demiral ma non solo. Possono partire anche gli “esuberi” tornati dal prestito, come fatto da Pjaca finito al Torino. L’ultima idea per la difesa arriva dalla Fiorentina., ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO AD SASSUOLO: 'IL DESIDERIO DI LOCATELLI É LA JUVE SERVIRÀ TROVARE LE GIUSTE CONDIZIONI PER TUTTI'… - SMontemorra : PSG, Icardi si tira fuori dal mercato: 'Mai avuto dubbi, resterò anche nelle prossime stagioni' - lifeelsee : RT @sarasemprecosi: il mercato della juventus è un po’ come la mia vita sentimentale: inesistente ?? - sarasemprecosi : il mercato della juventus è un po’ come la mia vita sentimentale: inesistente ?? - juve_magazine : MERCATO - Kaio Jorge sempre più vicino alla Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus CALCIOMERCATO NAPOLI/ Gabriel e Florentino per il centrocampo azzurro ... ventisettenne di proprietà del Benfica cresciuto nelle giovanili della Juventus e con il contratto ...si apprestano a disputare una nuova amichevole precampionato in attesa di nuovi innesti dal mercato.

Icardi esce allo scoperto sul suo futuro - Top News Per molti è l'asso della manica della Juventus in caso di addio di Cristiano Ronaldo , altri lo vedono alla Roma di Mourinho ma quale sarà il futuro di Mauro Icardi ? A ogni sessione di mercato si riapre il tormentone sull'ex Inter e si ...

Florenzi, opportunità di mercato per la Juve? Tutto Juve PSG, Icardi si tira fuori dal mercato: “Mai avuto dubbi, resterò anche nelle prossime stagioni” Nonostante le continue voci su un suo possibile ritorno in Serie A (alla Roma o alla Juventus), Mauro Icardi resterà al Paris Saint-Germain. È lo stesso ...

