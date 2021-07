Melissa Benoist e Chris Wood sul set del finale di Supergirl | chi morirà?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 31 luglio 2021) Il 24 agosto si avvicina a grandi passi così come la messa in onda deldia cui prenderanno partein coppia. Marito e moglie, nonché i protagonisti delle prime stagioni della serie The CW, scenderanno di nuovo in pista per la battagliae non solo. Le prime anticipazioni spoiler arrivano proprio dal set di queste ore in cui non solo possiamo vederedi nuovo indossare il suo mantello, ma anche qualcosa di più.e ...