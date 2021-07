Max Giusti punta il dito: “Vanno presi provvedimenti unici” (Di sabato 31 luglio 2021) Max Giusti tornerà a breve in tv ma nel frattempo si dedica al teatro. Oggi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica in cui ha parlato anche di altro. Max… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 31 luglio 2021) Maxtornerà a breve in tv ma nel frattempo si dedica al teatro. Oggi ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica in cui ha parlato anche di altro. Max… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

CorriereRomagna : Notte Rosa, l'allegria di Max Giusti a Classe - - morena_faenza : Via @Notte_Rosa Max Giusti ieri sera a Lido di Classe protagonista con “Va tutto bene”!! ?? Max ha intrattenuto il… - Carlino_Ravenna : La meravigliosa normalità ritorna in ’Va tutto bene’ lo show di Max Giusti - Carlino_Faenza : La meravigliosa normalità ritorna in ’Va tutto bene’ lo show di Max Giusti - Stefano94110638 : @Linda050580 @stanzaselvaggia Ma la Lucarelli che capita ne sa se Montesano ha preso il covid? Già annava pe stracc… -