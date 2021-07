Mauro Nespoli argento: "Spero che ora l'arco affascini casalinga di Voghera" (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli chiude al secondo posto la gara individuale maschile di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . L'arciere di Voghera è medaglia d'argento, secondo soltanto al turco Mete Gazoz . ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021)chiude al secondo posto la gara individuale maschile di tiro con l'alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . L'arciere diè medaglia d', secondo soltanto al turco Mete Gazoz . ...

Advertising

ItaliaTeam_it : IMMENSO MAURONE. ???? ARGENTO per Mauro Nespoli a #Tokyo2020! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FitarcoItalia - Coninews : ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio… - ItaliaTeam_it : LO RISCRIVIAMO. MAURONEEEEEEEEEE! ?? È finale per Mauro Nespoli a #Tokyo2020! #ItaliaTeam | #StuporMundi|… - Federic58076929 : RT @ItaliaTeam_it: Il bottino di Mauro Nespoli alle Olimpiadi: ?? Pechino 2008 ?? Londra 2012 ?? #Tokyo2020 #ItaliaTeam | #StuporMundi | @Fi… - cuoredialiante : RT @Coninews: ARGENTO PER MAURO! ???? A #Tokyo2020, alla sua quarta Olimpiade, Mauro #Nespoli sale sul secondo gradino del podio nel tiro c… -