Mastella su candidatura Pucillo: "Evidenzia la serietà del nostro progetto" (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In merito alla candidatura dell'ing. Giacomo Pucillo, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, nonché dirigente Asl, la dichiarazione del Sindaco On. Clemente Mastella: "La candidatura dell'ing. Pucillo Evidenzia la serietà del nostro progetto di Città. Insieme a lui ed altri autorevoli professionisti ci confronteremo ulteriormente sul futuro del nostro territorio. Benevento ed il Sannio dovranno essere sempre più attrattivi ed il coinvolgimento e protagonismo delle forze ...

