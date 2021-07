Mascherine | movida | asporto | De Luca proroga tutte le misure fino al 31 agosto

(Di sabato 31 luglio 2021) Il governatore campano Vincenzo Deha firmato un nuovo dispositivo chealla fine del mese dilegià in atto, a cominciare dalleall’aperto, che restano obbligatorie. E’ in corso di pubblicazione l’ordinanza n.21 del 31 luglio 2021, a firma del Presidente Vincenzo De, chele

Advertising

infoitinterno : Voli, mascherine e movida: la nuova ordinanza anti-Covid di De Luca - infoitinterno : Voli, mascherine e movida: la nuova ordinanza anti-Covid di De Luca in Campania - infoitinterno : Controlli in aeroporto, mascherine e movida: le regole anti-covid di De Luca - Sercit1 : RT @radioalfa: Prorogato obbligo mascherine all'aperto, confermate disposizioni su movida e spettacoli. L'ordinanza regionale - radioalfa : Prorogato obbligo mascherine all'aperto, confermate disposizioni su movida e spettacoli. L'ordinanza regionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine movida

anche all'aperto sul territorio urbano, controlli a campione in aeroporto e divieto di ... Le disposizioni sullaSullaDe Luca conferma quanto già stabilito con l'ordinanza di ...In Campania l'uso delleè obbligatorio in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, ...Stampa Prorogato fino al 31 agosto in Campania l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Lo stabilisce l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ...Vige anche il divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, anche negli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e ...