Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi, “Lui è andato via di casa” (Di sabato 31 luglio 2021) Laura Chiatti e Marco Bocci in questi anni hanno fatto sognare i loro fan grazie al loro amore e alla passione che li ha sempre uniti. Oggi però qualcosa sembrerebbe essere cambiata, e nello specifico sembrerebbe che i due attori stiano attraversando un momento di profonda crisi. Ma, per quale motivo? L’amore tra Marco Bocci e Laura Chiatti Quello tra Marco Bocci e Laura Chiatti è stato un vero e proprio colpo di fulmine a seguito del quale la coppia, dopo soli sei ... Leggi su baritalianews (Di sabato 31 luglio 2021)in questi anni hanno fatto sognare i loro fan grazie al loro amore e alla passione che li ha sempre uniti. Oggi però qualcosa sembrerebbe essere cambiata, e nello specifico sembrerebbe che i due attori stiano attraversando un momento di profonda. Ma, per quale motivo? L’amore traQuello traè stato un vero e proprio colpo di fulmine a seguito del quale la coppia, dopo soli sei ...

