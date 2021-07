Marche | inizia la caccia ai boh - vax fino ai luoghi delle vacanze A pieno regime camper e vaccinazione itinerante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marche inizia

corriereadriatico.it

Per sponsorizzare l'avvio delle somministrazioni a bordo di cinque camper - uno per Area vasta - che nelle prossime settimane gireranno le, il campione della Lube volley Robertlandy Simón si è ......di cui lehanno bisogno '. Economia e sviluppo fanno il paio con infrastrutture. Carenti in questa Regione. 'Il Pnrr è l'occasione per sanare il gap infrastrutturale nel Paese,un ...IL PROGRAMMADosi on the road: la campagna vaccinale diventa itinerante, entra nel vivo e sfodera un testimonial d'eccezione. Per sponsorizzare l'avvio delle somministrazioni a bordo di cinque camper .ANCONA - Vaccini on the road: la campagna vaccinale diventa itinerante, entra nel vivo e sfodera un testimonial d’eccezione. Per sponsorizzare l’avvio delle somministrazioni a bordo ...