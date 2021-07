Marcell Jacobs vola nei 100 metri, miglior tempo italiano di sempre (Di domenica 1 agosto 2021) La bolla (olimpica) è sempre meno bolla e se Tokio supera per la prima volta la soglia dei 4 mila contagi giornalieri, con un aumento stimato al 117% rispetto a sette giorni fa, all’interno del villaggio olimpico si contano ancora nuovi positivi. Ieri gli organizzatori hanno segnalato altri 21 casi di Covid-19 , portando il numero totale dei contagi dall’inizio di questo mese a 241. Nessun atleta è presente nell’elenco che è quindi ancora «stabile» a quota 23. SUL FRONTE … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 1 agosto 2021) La bolla (olimpica) èmeno bolla e se Tokio supera per la prima volta la soglia dei 4 mila contagi giornalieri, con un aumento stimato al 117% rispetto a sette giorni fa, all’interno del villaggio olimpico si contano ancora nuovi positivi. Ieri gli organizzatori hanno segnalato altri 21 casi di Covid-19 , portando il numero totale dei contagi dall’inizio di questo mese a 241. Nessun atleta è presente nell’elenco che è quindi ancora «stabile» a quota 23. SUL FRONTE … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

chetempochefa : Straordinario Marcell Jacobs che ai #GiochiOlimpici realizza il nuovo record italiano nei 100 metri vincendo la bat… - Eurosport_IT : VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in b… - sportface2016 : +++RECORD ITALIANO PER MARCELL #JACOBS NEI 100 METRI A #Tokyo2020 IN 9.94: L'AZZURRO E' IN SEMIFINALE+++#Olympics2021 - UgoBaroni : RT @repubblica: Gli auguri della compagna di Marcell Jacobs al velocista: 'Sei il nostro numero uno' - paolocol1 : RT @chetempochefa: Straordinario Marcell Jacobs che ai #GiochiOlimpici realizza il nuovo record italiano nei 100 metri vincendo la batteria… -