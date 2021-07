Marcell Jacobs vince la batteria dei 100 metri e segna il nuovo record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Marcell Jacobs ha vinto la sua batteria dei 100 metri a Tokyo 2020 segnando il record italiano con 9''94. Jacobs con il nuovo record italiano ha vinto agevolmente la sua batteria qualificandosi per la semifinale in programma domani. Il precedente primato nazionale dei 100 metri lo aveva realizzato il 13 maggio scorso a Savona togliendolo a Filippo Tortu che lo aveva fissato in 9"99 nel giugno 2018. Alle spalle dell'azzurro il giamaicano Oblique Seville con 10"04. Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI -ha vinto la suadei 100a Tokyo 2020ndo ilcon 9''94.con ilha vinto agevolmente la suaqualificandosi per la semifinale in programma domani. Il precedente primato nazionale dei 100lo aveva realizzato il 13 maggio scorso a Savona togliendolo a Filippo Tortu che lo aveva fissato in 9"99 nel giugno 2018. Alle spalle dell'azzurro il giamaicano Oblique Seville con 10"04.

