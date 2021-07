Marcell Jacobs tornado in batteria! Record italiano alle Olimpiadi: pazzesco 9.94 sui 100 metri (Di sabato 31 luglio 2021) Record italiano, in batteria, alle Olimpiadi, all’esordio a cinque cerchi. Marcell Jacobs ha fatto saltare subito il banco nelle batterie dei 100 metri di Tokyo 2021, ha corso un sensazionale 9.94 (vento sostanzialmente nullo, +0,1 m/s) e ha migliorato di un centesimo il primato nazionale da lui stesso timbrato un paio di mesi fa a Savona. Il velocista nativo di El Paso si è presentato in Giappone con il sogno di accedere alla finale e di provare a battagliare per una medaglia: per il momento arriva una comoda qualificazione alle semifinali con un sigillo ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021), in batteria,, all’esordio a cinque cerchi.ha fatto saltare subito il banco nelle batterie dei 100di Tokyo 2021, ha corso un sensazionale 9.94 (vento sostanzialmente nullo, +0,1 m/s) e ha migliorato di un centesimo il primato nazionale da lui stesso timbrato un paio di mesi fa a Savona. Il velocista nativo di El Paso si è presentato in Giappone con il sogno di accedere alla finale e di provare a battagliare per una medaglia: per il momento arriva una comoda qualificazionesemifinali con un sigillo ...

