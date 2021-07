Marcell Jacobs batte se stesso: nuovo record italiano nei 100 metri | VIDEO (Di sabato 31 luglio 2021) Sarà anche un semplice centesimo di secondo, ma per Marcell Jacobs, velocista italiano nato nel 1994 a El Paso, in Texas, fa tutta la differenza del mondo. Già, perché con i suoi 9’’94 non solo ha vinto la batteria di qualifica nei 100 metri a Tokyo 2020, ma è anche riuscito a stabilire il nuovo record italiano nella gara più iconica dell’atletica. “Sento tutto il tifo dell’Italia”, ha dichiarato ai microfoni Rai dopo aver vinto la gara in cui ha migliorato il 9”95 che lui stesso aveva fatto registrare lo scorso 13 maggio a Savona, nella ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Sarà anche un semplice centesimo di secondo, ma per, velocistanato nel 1994 a El Paso, in Texas, fa tutta la differenza del mondo. Già, perché con i suoi 9’’94 non solo ha vinto laria di qualifica nei 100a Tokyo 2020, ma è anche riuscito a stabilire ilnella gara più iconica dell’atletica. “Sento tutto il tifo dell’Italia”, ha dichiarato ai microfoni Rai dopo aver vinto la gara in cui ha migliorato il 9”95 che luiaveva fatto registrare lo scorso 13 maggio a Savona, nella ...

Coninews : JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ????… - sportface2016 : +++RECORD ITALIANO PER MARCELL #JACOBS NEI 100 METRI A #Tokyo2020 IN 9.94: L'AZZURRO E' IN SEMIFINALE+++#Olympics2021 - chetempochefa : Straordinario Marcell Jacobs che ai #GiochiOlimpici realizza il nuovo record italiano nei 100 metri vincendo la bat… - AgnesePietrare1 : RT @Eurosport_IT: VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in batteri… - iam_camilla98 : RT @Eurosport_IT: I NOSTRI DUE AZZURRI IN SEMIFINALE DEI 100m ??? Jacobs accede col 2° tempo (9'94) mentre Tortu è 2° dei ripescati con 10'… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs Le finali dell'atletica leggera Oltre alla splendida qualifica di Marcell Jacobs nei 100 , la serata di finali dentro lo stadio olimpico ha incoronato la giamaicana Elaine Thompson - Herah regina della velocita '. L'olimpionica di Rio si e' riconfermata stampando il ...

Jacobs da sogno. E nei 100 metri fa il record italiano Marcell Jacobs fa sognare alle Olimpiadi di Tokyo: l'atleta azzurro vola in semifinale nei 100m come primo nella sua batteria, battendo anche il record italiano in 9"94. Un debutto così prorompente ai ...

Marcell Jacobs, 9"94 sui 100 metri alle Olimpiadi: nuovo record italiano la Repubblica Olimpiadi: Jacobs, ‘inizio perfetto, sono in ottime condizioni e domani voglio migliorarmi’ Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Un inizio di Olimpiade perfetto. L’obiettivo era qualificarsi in prima posizione per avere una buona corsia in semifinale, ma non mi aspettavo questo tempo almeno per c ...

Cento metri in 9?94, Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano e vola in semifinale Cento metri in 9"94, Marcell Jacobs stabilisce il nuovo record italiano e vola in semifinale. Tokyo - Il velocista: "È da una vita che sto sognando questo momento" ...

