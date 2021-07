Manchester United, il messaggio di Rashford: «Tornerò più forte di prima» (Di sabato 31 luglio 2021) Lungo post di Marcus Rashford sui propri profili social. L’attaccante, costretto a operarsi, tornerà a stagione iniziata Lungo messaggio di Marcus Rashford sui propri profili social. Costretto a operarsi alla spalla, l’attaccante inglese non sarà disponibile per l’inizio di stagione del Manchester United. Con un post ha spiegato la sua situazione, dopo aver ricevuto diversi attacchi da parte dei suoi stessi tifosi: «Quando avevo 11 anni, MU ha aiutato me e la mia famiglia a uscire da una situazione davvero difficile. Mi sentirò sempre in debito. Quando il club avrà bisogno di me, io ci ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Lungo post di Marcussui propri profili social. L’attaccante, costretto a operarsi, tornerà a stagione iniziata Lungodi Marcussui propri profili social. Costretto a operarsi alla spalla, l’attaccante inglese non sarà disponibile per l’inizio di stagione del. Con un post ha spiegato la sua situazione, dopo aver ricevuto diversi attacchi da parte dei suoi stessi tifosi: «Quando avevo 11 anni, MU ha aiutato me e la mia famiglia a uscire da una situazione davvero difficile. Mi sentirò sempre in debito. Quando il club avrà bisogno di me, io ci ...

