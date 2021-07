Manchester City, vicinissimo colpo da 117 milioni (Di sabato 31 luglio 2021) Grealish, centrocampista inglese, classe 1995 è vicinissimo ad accasarsi alla squadra, allenata da Pep Guardiola. Leggi su itasportpress (Di sabato 31 luglio 2021) Grealish, centrocampista inglese, classe 1995 èad accasarsi alla squadra, allenata da Pep Guardiola.

Advertising

sportli26181512 : Man City, Bernardo Silva in uscita: vuole andare in Liga: Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester...… - CastleFabio1004 : RT @LDeSantis2: Ve spiego la Premier League - Manchester City, 100 mioni pe Grealish costo reale di Grealish 35/40 se non 30 - Tottenham,… - Amookeeena : Luglio 2009 : Tevez (ex Manchester United) viene acquistato dal Manchester City Luglio 2021 : Sancho (ex Mancheste… - Emanuel70123144 : RT @NMercato24: Il Manchester City affonda per Grealish, Guardiola lo vuole fortemente. #Calciomercato #31luglio - davidecurrenti : Aston Villa e Bayer Leverkusen hanno trovato l'accordo per Leon Bailey. #Grealish sempre più Manchester City. -