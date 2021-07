Maltempo: ancora temporali al Nord, allerta rossa in Lombardia (Di sabato 31 luglio 2021) temporali al Nord ed allerta rossa in Lombardia per rischio idrogeologico. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi l'avviso prevede precipitazioni intense, a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021)aledinper rischio idrogeologico. Lo indica un'meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi l'avviso prevede precipitazioni intense, a ...

Advertising

AnsaLombardia : Maltempo: ancora temporali al Nord, allerta rossa in Lombardia. Allerta Protezione civile per oggi e domani | #ANSA - fabbri333 : Maltempo: ancora temporali al Nord, allerta rossa in Lombardia - Cronaca - ANSA - GiaPettinelli : Maltempo: ancora temporali al Nord, allerta rossa in Lombardia - Cronaca - ANSA - tribuna_treviso : Il maltempo dopo una breve tregua è tornato a falcidiare i comuni dell’Asolano e della Valcavasia: nel pomeriggio v… - zazoomblog : Maltempo: ancora temporali al Nord allerta rossa in Lombardia - #Maltempo: #ancora #temporali #allerta -