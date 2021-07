Malore sul palco per il leader degli Stadio: Gaetano Curreri in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Malore venerdì sul palco, durante un concerto a San Benedetto del Tronto, per il cantante e leader degli Stadio, Gaetano Curreri, originario di Bertinoro. A comunicarlo è stata la stessa band nella ... Leggi su forlitoday (Di sabato 31 luglio 2021)venerdì sul, durante un concerto a San Benedetto del Tronto, per il cantante e, originario di Bertinoro. A comunicarlo è stata la stessa band nella ...

