Malore sul palco, Gaetano Curreri in terapia intensiva. Vasco: "Forza, roccia" (Di sabato 31 luglio 2021) Ascoli, 31 luglio 2021 - Il cantante bolognese Gaetano Curerri è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da un Malore la scorsa notte mentre stava concedendo l'ultimo ...

MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - adelisia74 : RT @MediasetTgcom24: Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - LetiziaFirenze : Treno merci fermo sul ponte del fiume Ombrone, macchinista colto da malore: ma era una esercitazione -