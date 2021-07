Malore per Gaetano Curreri, leader degli Stadio: le sue condizioni (Di sabato 31 luglio 2021) Malore per Gaetano Curreri, leader degli Stadio: parlano i suoi compagni d’avventura, il messaggio di Vasco Rossi. Gaetano Curreri GettyImagesSan Benedetto del Tronto, una serata come tante, un concerto come tanti di quelli che hanno caratterizzato una lunga carriera. Si procedeva spediti, come tante altre volte, verso il gran finale del concerto quando, all’improvviso qualcosa non va. Gaetano Curreri, leader e voce dello storico gruppo bolognese degli Stadio, accusa un ... Leggi su ck12 (Di sabato 31 luglio 2021)per: parlano i suoi compagni d’avventura, il messaggio di Vasco Rossi.GettyImagesSan Benedetto del Tronto, una serata come tante, un concerto come tanti di quelli che hanno caratterizzato una lunga carriera. Si procedeva spediti, come tante altre volte, verso il gran finale del concerto quando, all’improvviso qualcosa non va.e voce dello storico gruppo bolognese, accusa un ...

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Corriere : Malore per Gaetano Curreri durante un concerto: il cantante degli Stadio in terapia in... - A_Gentili : Per correttezza, specifico che, come riportato nell’articolo sul malore di Curreri, “Non è la prima volta che Curre… - ABlackSwan9 : RT @LaStampa: Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato in terapia intensiva -