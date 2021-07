Malore per Gaetano Curreri, il frontman degli Stadio ha superato l’infarto: le sue condizioni (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri ha superato l’infarto. A rassicurare i fans sulle condizioni di salute del cantante sono gli Stadio attraverso la pagina Facebook. “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 31 luglio 2021)ha. A rassicurare i fans sulledi salute del cantante sono gliattraverso la pagina Facebook. “Siamo veramente felici di comunicarvi chehabrillantementee adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - rtl1025 : ?? Malore per #GaetanoCurreri, leader degli #Stadio, in concerto al Paese Alto di San Benedetto del Tronto. È stato… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere stato c… - violanews : Un grande in bocca al lupo al tifoso Viola #Curreri -