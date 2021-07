Malore per Gaetano Curreri, cantante degli Stadio, a San Benedetto del Tronto (Di sabato 31 luglio 2021) ASCOLI PICENO – Gaetano Curreri, leader degli Stadio, è stato ricoverato in terapia intensiva cardiologica presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da un Malore la scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a San Benedetto del Tronto nell’ambito della rassegna “Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”. Curreri si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con “Canzoni da camera”. I primi soccorsi gli sono stati portati da un ... Leggi su lopinionista (Di sabato 31 luglio 2021) ASCOLI PICENO –, leader, è stato ricoverato in terapia intensiva cardiologica presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo essere stato colto da unla scorsa notte mentre stava concedendo l’ultimo bis del concerto che ha tenuto a Sandelnell’ambito della rassegna “Nel cuore e nell’anima. Ritratti d’autore in musica e parole”.si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con “Canzoni da camera”. I primi soccorsi gli sono stati portati da un ...

