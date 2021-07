Malore Curreri | Eugenio Finardi | “Dai che sei una roccia”

Advertising

Agenzia_Ansa : Il cantante bolognese Gaetano Curreri è ricoverato in terapia intensiva cardiologica ad Ascoli Piceno dopo essere s… - RaiNews : Sarebbe di origine cardiaca il malore accusato ieri sera da #GaetanoCurreri sul finire del concerto che il cantante… - MediasetTgcom24 : Malore per Gaetano Curreri degli Stadio: sviene sul palco, ricoverato #gaetanocurreri - Alien1it : RT @MinervaMcGrani1: - Vadodecaza1 : RT @BarbaraRaval: Forza Gaetano... ci hai regalato canzoni bellissime. #Sorprendimi -

Ultime Notizie dalla rete : Malore Curreri

Attorno alle 23, mentre stava proponendo 'Piazza Grande' di Lucio Dalla,ha accusato un. Subito soccorso da alcuni medici presenti sul posto è stato poi trasportato in ambulanza in ...Come fa sapere il Corriere della sera, Gaetanoè stato colpito dalpoco prima di eseguire le ultime canzoni svenendo sul palco. L'artista è stato immediatamente soccorso dai compagni e ...Durante un concerto con i Solis String Quartet a San Bendetto del Tronto lo scorso venerdì 30 luglio, Gaetano Curreri Gaetano è stato colto da malore ed è stato immediatamente ricoverato nel reparto d ...Gaetano Curreri colpito da infarto durante il concerto degli Stadio: dopo il ricovero in terapia intensiva, ha superato brillantemente il malore.