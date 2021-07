Malala Yousafzai: «L’istruzione delle ragazze promuove la crescita economica» (Di sabato 31 luglio 2021) «Se vogliamo un mondo più forte e più giusto, dobbiamo far studiare le ragazze. L’istruzione femminile migliora la salute pubblica, mitiga il cambiamento climatico, aumenta la pace e promuove la crescita economica». L’attivista pakistana e premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, intervenendo al Global Education Summit di Londra, ha chiesto ai leader mondiali di concentrare il loro impegno per potenziare l’istruzione delle ragazze. «Il mondo sta affrontando una crisi dell’istruzione femminile», ha spiegato, facendo riferimento alla pandemia, che ha esacerbato una situazione già critica. Ci sono più di 130 milioni di bambine, in tutto il mondo, che non vanno a scuola, e «vale la pena lottare per il loro futuro». Leggi su vanityfair (Di sabato 31 luglio 2021) «Se vogliamo un mondo più forte e più giusto, dobbiamo far studiare le ragazze. L’istruzione femminile migliora la salute pubblica, mitiga il cambiamento climatico, aumenta la pace e promuove la crescita economica». L’attivista pakistana e premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, intervenendo al Global Education Summit di Londra, ha chiesto ai leader mondiali di concentrare il loro impegno per potenziare l’istruzione delle ragazze. «Il mondo sta affrontando una crisi dell’istruzione femminile», ha spiegato, facendo riferimento alla pandemia, che ha esacerbato una situazione già critica. Ci sono più di 130 milioni di bambine, in tutto il mondo, che non vanno a scuola, e «vale la pena lottare per il loro futuro».

