Mafia, assolto l’ex-senatore Caridi (FI) dopo 18 mesi di carcere. I giudici: «Il fatto non sussiste» (Di sabato 31 luglio 2021) «Mi voglio riprendere la mia vita, che è stata mortificata, anche da 18 mesi di carcere a Rebibbia, in alta sicurezza». La reazione di Antonio Caridi alla notizia della sua assoluzione «perché il fatto non sussiste» a fronte di una richiesta a vent’anni di carcere da parte della Procura di Reggio Calabria è assai misurata. La carriera politica stroncata dall’inchiesta Gotha avviata dai pm reggini non gli fa velo più di tanto. Per lui l’accusa era terribile: associazione mafiosa, un “amico degli amici” sostenuto elettoralmente da boss e criminali. Era il 2016 quando il voto del Senato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) «Mi voglio riprendere la mia vita, che è stata mortificata, anche da 18dia Rebibbia, in alta sicurezza». La reazione di Antonioalla notizia della sua assoluzione «perché ilnon» a fronte di una richiesta a vent’anni dida parte della Procura di Reggio Calabria è assai misurata. La carriera politica stroncata dall’inchiesta Gotha avviata dai pm reggini non gli fa velo più di tanto. Per lui l’accusa era terribile: associazione mafiosa, un “amico degli amici” sostenuto elettoralmente da boss e criminali. Era il 2016 quando il voto del Senato ...

tempoweb : L'ex Pdl Caridi assolto dalle accuse di #mafia #Gasparri accusa: “Pagina oscura della #giustizia italiana”… - salvotoscano1 : Questa per quelli che hanno preteso nella riforma che i processi per mafia possano andare avanti per una quindicina… - John_Magufuli_ : @EntropicBazaar Ma cosa sta dicendo signor Bazaar, non ingiuri Andreotti: il senatore è stato assolto nel 2004 dall… - manghina04 : RT @Simone_I85: L’ex sindaco di Roma #Alemanno, appena assolto, dichiara al #Tg2 “Mafia Capitale non esiste!”. Secondo me anche #Carminati… - Simone_I85 : L’ex sindaco di Roma #Alemanno, appena assolto, dichiara al #Tg2 “Mafia Capitale non esiste!”. Secondo me anche… -