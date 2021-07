Madonna, serata all’italiana con la figlia, poi la clamorosa gaffe. Fan increduli (Di sabato 31 luglio 2021) Ecco che cosa è successo in casa della famosa Queen of the pop. Di certo nessuno si sarebbe aspettata una cosa del genere. Madonna, celebre cantante e produttrice discografica, originaria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 31 luglio 2021) Ecco che cosa è successo in casa della famosa Queen of the pop. Di certo nessuno si sarebbe aspettata una cosa del genere., celebre cantante e produttrice discografica, originaria… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

sscnapoli : ?? Serata di presentazioni in Piazza Madonna della Pace a #Dimaro2021 ? ?? #ForzaNapoliSempre - eIa_madonna : RT @_LeChat_Noir: Ciao, non so se ti ricordi di me. Ma abbiamo passato insieme la serata peggiore della mia vita. - HVYANGVL : io e le mia amiche stasera abbiamo fatto serata con degli 03 (lol) e le mie amiche sono partite tutte Madonna, io c… - irncvz : La risata di pippoooo,poi la bugatty mi fa pisciare sotto madonna santa fatemi passare una serata con questi treee #tzvip - namyutyong : bella sta serata di serie tv poliziesche statunitensi in cui reinforzano ideali per cui gli agenti possono sparare… -