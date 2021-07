Madonna dello Zuccarello, visite guidate, vino e street food: il week-end in provincia (Di sabato 31 luglio 2021) provincia DI BERGAMO. Non mancano le iniziative nel week-end in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spicca la festa dello Zuccarello a Nembro, visite guidate alla scoperta del territorio e lo street food ad Albino. Ecco la panoramica degli eventi organizzati nella provincia orobica sabato 31 luglio e domenica 1° agosto. ALBINO – Ad Albino riapre il chiosco dello street food ALZANO LOMBARDO – visite alla scoperta di Olera ARDESIO – Degustazioni, street ... Leggi su bergamonews (Di sabato 31 luglio 2021)DI BERGAMO. Non mancano le iniziative nel-end in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spicca la festaa Nembro,alla scoperta del territorio e load Albino. Ecco la panoramica degli eventi organizzati nellaorobica sabato 31 luglio e domenica 1° agosto. ALBINO – Ad Albino riapre il chioscoALZANO LOMBARDO –alla scoperta di Olera ARDESIO – Degustazioni,...

Ultime Notizie dalla rete : Madonna dello Lavoro: sciopero e metalmeccanici in piazza a Teramo ...dello sciopero nazionale indetto dai sindacati confederali. Uno sciopero di due ore che in provincia di Teramo è stato ampliato a quattro ore, e accompagnato da una passeggiata da piazza Madonna ...

Goletta Verde: ecco le acque pugliesi eccellenti La spiaggia libera nella Riserva Naturale Le Cesine Vernole, la spiaggia Madonna Alto Mare a ... per i quali i procedimenti ambientali per la dismissione dello scarico contra legem sono rispettivamente ...

Madonna dello Stellario: si avviano a conclusione gli interventi di restauro La Gazzetta di Lucca Marcia per il lavoro: manifestazione dei metalmeccanici a Teramo Uno sciopero di due ore che in provincia di Teramo è stato ampliato a quattro ore, e accompagnato da una passeggiata da piazza Madonna delle Grazie fino a ...

Lavoro: sciopero e metalmeccanici in piazza a Teramo "Se vincono i metalmeccanici vince tutto il paese". È stata particolarmente partecipata la "marcia per il lavoro" organizzata questo pomeriggio da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil nell'ambito dello scio ...

