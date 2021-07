Madame: l’elogio agli uomini scatena l’ira delle femministe (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora una volta la giovanissima cantante Madame torna in trend topic su Twitter. Un suo messaggio di elogio agli uomini ha infatti scatenato caos e discordia fra le femministe. Ecco cos’è accaduto. Solo poche settimane fa la giovane artista vicentina Madame era finita al centro di una bufera mediatica per un tweet rivolto contro quei fan che la assillano e risultano inopportuni senza darle tregua, anche quando poi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora una volta la giovanissima cantantetorna in trend topic su Twitter. Un suo messaggio di elogioha infattito caos e discordia fra le. Ecco cos’è accaduto. Solo poche settimane fa la giovane artista vicentinaera finita al centro di una bufera mediatica per un tweet rivolto contro quei fan che la assillano e risultano inopportuni senza darle tregua, anche quando poi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Valentina_Deci : RT @_guess_who___: Posso capire la polemica su madame? Ha fatto un elogio al genere maschile specificando che non si deve fare di tutta l’… - LoJacobiano : @piscodelicaday Non te le riporto, ti chiedo solo cortesemente una cosa: spiegarmi perché l'elogio di Madame non va… - heartilly90 : Comunque Madame poca originalità, l'elogio agli uomini l'ha già fatto Francesca Michielin l'anno scorso con Stato di natura, aggiornati pls - malandrina9 : RT @allebrande: Dopo l’elogio agli uomini Madame escici anche una descrizione sulla difficoltà di essere ricchi e di quanto subiscano una d… - unastrega1 : RT @allebrande: Dopo l’elogio agli uomini Madame escici anche una descrizione sulla difficoltà di essere ricchi e di quanto subiscano una d… -