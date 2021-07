Madame finisce al centro di una grossa polemica per le sue parole sugli uomini

Leggi su biccy

(Di sabato 31 luglio 2021) Esattamente un mese faè finita aldella bufera per aver detto che chi non compra i suoi album non dovrebbe disturbarla nei momenti di relax per chiederle una foto. “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”. Ieri la cantante di Marea è stata nuovamente criticata per delle stories in cui ha speso delle belleper gli. “Farò un elogio degli ...