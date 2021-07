Madame attaccata sui social: «Ancora parli?», il web si rivolta (Di sabato 31 luglio 2021) Madame è una bravissima cantante che, però, spesso, finisce nella bufera che si scatena sui social per alcune sue dichiarazioni. Non è la prima volta che viene duramente attaccata. Vediamo cosa è accaduto qualche giorno fa. Madame nella bufera, scrive un post e le rispondono “Ancora parli?” Madame che è molto attiva sui social e qualche giorno fa ha scritto così: “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore». E poi ha continuato: «Ovviamente ce l’ho già, “farò” inteso ... Leggi su baritalianews (Di sabato 31 luglio 2021)è una bravissima cantante che, però, spesso, finisce nella bufera che si scatena suiper alcune sue dichiarazioni. Non è la prima volta che viene duramente. Vediamo cosa è accaduto qualche giorno fa.nella bufera, scrive un post e le rispondono “?”che è molto attiva suie qualche giorno fa ha scritto così: “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore». E poi ha continuato: «Ovviamente ce l’ho già, “farò” inteso ...

