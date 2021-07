Ma che bella… Salerno pulita

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 31 luglio 2021) di Monica De Santis Ore 15,52, di venerdì 30 luglio 2021. La temperatura segna 32° e per le vie del centro storico, quando tutti i negozi sono chiusi per la pausa pranzo, ad escusione di qualche bar e tabacchi, ci sono due turisti che camminano cercando di capire come arrivare al Duomo. Si trovano in via Da Procida, quando chiedono informazioni sulla strada più breve per la Cattedrale e su cos’altro possono andare a visitare. Ed è così che indicandogli San Pietro a Corte si ritrovano a salire per via Dei Canali, giungendo n quel punto dove a sinistra c’è Palazzo Frescione e il Complesso di San Pietro a Corte e a destra, subito dopo il Municipio vecchio quella che una volta era l’entrata ...